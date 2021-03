Destruction AllStars évoque enfin sa Saison 1 Destruction AllStars évoque enfin sa Saison 1

Toujours offert aux abonnés PS Plus avant d'être retiré de l'offre le 6 avril, date à laquelle il intégrera le PS Store au prix de 19,99€ (ce qui est plus sympa que 79,99€), Destruction AllStars va devoir passer la seconde pour tenter de maintenir sa communauté, avec donc un classique système de Saison dont la première, « Hotshots », débutera le mois prochain jusqu'en juillet.



Pas (encore) de longue présentation sur le sujet mais on sait au moins qu'on repartira avec un tout nouveau mode de jeu (en 4 équipes de 3 joueurs), un personnage supplémentaire au casting avec bien entendu son propre véhicule spécial, et enfin comme le veut la routine un « Pass » blindé d'éléments cosmétiques à débloquer le temps de la dite saison. Et comme ailleurs, il existera une version payante du pass pour obtenir encore plus de choses.



Espérons pour ceux qui tournent encore sur le titre que l'heure sera également à proposer les fameux défis permettant de débloquer des piécettes, elles-mêmes servant à accéder enfin aux autres modes histoires qui sont pour l'heure coincés sous la barrière des micro-transactions.