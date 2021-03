Undertale débarque dans le Game Pass

Après le sport et la vague Bethesda, le Game Pass poursuit son programme de mars avec l'arrivée du fameux, qui fait donc enfin son arrivée sur Xbox quasiment 6 ans après le PC, 4 ans après les supports PlayStation et 3 ans après la Switch. Bref, il était temps.Comme pour les autres versions consoles, celle sur Xbox bénéficiera de petites features inédites (mais non dévoilées) et le peuple continuera de déplorer l'absence de traduction FR pour ce RPG dont l'originalité repose justement sur sa narration.Petit bonus, le jeu indépendantarrive aussi sur le Game Pass, et ce le 26 mars.