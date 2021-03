1 million de ventes pour Little Nightmares II

Les applaudissements s'imposent pour Bandai Namco et le studio Tarsier :a dépassé le million de ventes en un mois, ce qui est une performance sans commune mesure avec le premier épisode qui avait dû attendre pas moins de 16 mois pour ce millésime, avant de finir autour des 3 millions.Autant dire que ce deuxième chapitre risque d'aller encore plus loin avec le temps, en rappelant d'ailleurs que des versions spécifiques PS5/SX sont toujours dans les cartons, et de quoi nous attrister en sachant que le studio a dû laisser sa série derrière lui (racheté par THQ Nordic entre temps), laissant Bandai Namco décidé de l'avenir avec un nouveau partenaire.