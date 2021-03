UK : dans la guerre acharnée outre-Manche, la PS5 remporte la bataille de février UK : dans la guerre acharnée outre-Manche, la PS5 remporte la bataille de février

On l'avait abordé dimanche en toute fin de journée : la dernière semaine de février a fait l'objet d'un réa-stock conséquent de PlayStation 5 au Royaume-Uni, ce qui on l'apprend par GamesIndustry permet à la dernière de Sony de s'octroyer la première place sur un territoire où se livre une vraie bataille acharnée entre les trois consoles.



Leader en novembre 2020 : PlayStation 5

Leader en décembre 2020 : Nintendo Switch

Leader en janvier 2021 : Xbox Series

Leader en février 2021 : PlayStation 5



Le dernier bilan s'est d'ailleurs joué de peu puisque seulement 3000 unités séparent la PS5 de la Switch, tandis que la Xbox Series n'est pas non plus très loin de cette dernière. Dans tous les cas, on assiste à une belle tendance pour ce marché car malgré les problèmes de livraison, chaque stock livré pour les consoles de nouvelle génération s'envole aussi vite, permettant aux deux arrivantes de concurrencer la Switch alors qu'elle fait actuellement 80 % de mieux qu'en 2020 (sur les 2 premiers mois donc).



GamesIndustry ajoute que 350.000 consoles ont été vendues au Royaume-Uni depuis le début de l'année.