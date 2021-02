Le boss d'Amazon Luna a mis les voiles Le boss d'Amazon Luna a mis les voiles

Décidément, si l'on met de coté Microsoft (xCloud) et dans une moindre mesure Sony (PS Now), ceux qui devaient être les piliers du Cloud Gaming n'ont pas vraiment le vent en poupe et alors que l'avenir de Stadia est sujet à interrogation après la mise à mort de son unique studio de développement, c'est maintenant une mauvaise nouvelle qui frappe Amazon et son tout récent service Luna : Marc Whitten, plus haut dirigeant de la plate-forme de streaming a fait ses valises pour se barrer chez Unity.



Ni le concerné ni même Amazon n'ont pris le temps de faire un communiqué de la situation (l'information a été découverte via les profils LinkedIn), mais on ne peut pas dire que tout cela tombe à point pour le service qui est encore en phase d'accès anticipé (uniquement aux USA d'ailleurs) et alors que le projet New World d'Amazon Game Studios vient de se prendre un énième report, lui qui était censé sortir en août 2020.