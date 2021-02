Charts UK : Super Mario 3D World garde la première place, faute de concurrence Charts UK : Super Mario 3D World garde la première place, faute de concurrence

Pour la deuxième semaine consécutive, Super Mario 3D World : Bowser's Fury garde la première place sur le territoire UK, devançant FIFA 21 alors que le remaster tiré de la Wii U connaît une baisse logique de 61 %, pendant que la simulation de foot s'offre un +140 % grâce à une nouvelle vague de promotions.



Super Mario 3D World qui est actuellement le jeu le plus vendu de l'année au Royaume-Uni, et qui va probablement le rester un moment face à un calendrier incroyablement vide coté titres véritablement porteurs. Le prochain rapport verra notamment les résultats de Bravely Default II et Persona 5 Strikers (mais on connaît les relations entre l'UK et les RPG japonais…) mais il faudra attendre mars pour voir Monster Hunter Rise, avec un véritable début d'accélération du planning en avril/mai.



1. Super Mario 3D World (=)

2. FIFA 21 (+1)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

4. Animal Crossing : New Horizons (-2)

5. COD Black Ops : Cold War (+1)

6. Minecraft Switch (+2)

7. GTA V (+6)

8. Ring Fit Adventure (+2)

9. Spider-Man : Miles Morales (-5)

10. Just Dance 2021 (+1)