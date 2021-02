[Rumeur] Des infos sur Diablo IV et Diablo II Remaster juste avant la BlizzCon Online [Rumeur] Des infos sur Diablo IV et Diablo II Remaster juste avant la BlizzCon Online

L'un des insiders apparemment jugés très fiables pour ce qui concerne les jeux Blizzard a balancé des informations sur la franchise Diablo à quelques heures du coup d'envoi de la BlizzCon Online, censée justement nous faire une petite MAJ de la situation. Voici ce qui en ressort.



Coté Diablo IV :



- Nouvelle classe annoncée : Rogue

- Utilise arbalètes, arcs, épées et poignards

- Cet épisode proposera beaucoup plus personnalisation (même le cheval)

- Les spécialisations de classe seront liées à la faction à laquelle vous prêterez allégeance

- L'algorithme du loot prendra en compte la zone (par exemple, des cimeterres dans le désert)

- Des camps de streums à conquérir pour aider le peuple

- Il existe une monnaie spéciale PVP que vous obtiendrez « non purifiée » (donc inexploitable dans certaines zones). Si vous la purifiez, à ce moment, celui qui vous tue pourra récolter vos gains.



Coté Diablo II Remaster :



- Gameplay identique mais sous un nouveau moteur 3D & 60FPS

- Option switch pour passer de l'ancien rendu au nouveau

- Refonte des musiques et des cinématiques

- Optimisation du HUD, notamment un résumé des stats avancées

- Loot de l'or automatique

- Compatible manette

- Sortira sur PC et toutes les consoles

- Cross-play

- Obligé de se connecter une (seule) fois en ligne pour l'inscription Battle.net

- Alpha technique prochaine, et sortie en fin d'année