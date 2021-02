FIFA : renouvellement des contrats chez EA, et expansion de la franchise (mobile, Stadia, Online...) FIFA : renouvellement des contrats chez EA, et expansion de la franchise (mobile, Stadia, Online...)

Déjà leader du secteur sans véritable concurrence (nous verrons en fin d'année), la licence FIFA déjà forte de ses 325 millions de ventes (et ouais) va soudainement s'étendre avec la mise en place d'un gros plan livré par Electronic Arts, qui se résume ainsi :



- 6 nouveaux jeux mobile en développement (de la simu, de l'arcade...)

- FIFA Online 4 va arriver dans 15 nouveaux pays (dont la Russie et la Turquie)

- FIFA 21 va sortir sur Stadia (17 mars)

- Expansion de l'accord avec la Champion's League et l'Europa League



Pour ce dernier point, cela signifie donc que quoi qu'il arrive, Konami et sa série PES resteront privés des deux principaux tournois européens, ce qui n'empêchera pas d'attendre avec curiosité le prochain épisode qui délaissera le FOX Engine pour se tourner pour la première fois vers l'Unreal Engine.