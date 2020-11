Le futur de FFXIV se dévoilera en février 2021

C'est le 8 décembre que sortira la nouvelle MAJ (5.4) demais on a surtout appris que l'avenir se dessinera le 6 février 2021 avec un Live spécial pour les nocturnes (2h30 du matin chez nous) qui devrait logiquement servir à dévoiler la nouvelle extension de ce MMORPG au succès indéniable depuis que Naoki Yoshida en a repris les commandes, aujourd'hui également occupé sur un certainUn titre qui fêtera en 2021 ses 8 ans (ou plutôt 11 si l'on compte la version de base, oubliée de tous) avec trois grosses extensions entre temps et désormais la possibilité d'une sortie sur PlayStation 5 comme l'a sous-entendu son producteur, sans pour autant en donner la date. Le titre reste néanmoins rétrocompatible en attendant, et on se demande en passant si les supports Xbox finiront par être concernés un jour ou l'autre maintenant que les restrictions sont levées. Depuis un bon moment même.