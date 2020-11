[LEAK] Far Cry 6 a une nouvelle date [LEAK] Far Cry 6 a une nouvelle date

Le jeudi à 18h00, c'est généralement le moment pour Ubisoft de lâcher une information ou un trailer, et il semble qu'on tient la nouvelle de la semaine, même si l'éditeur s'est encore fait couper l'herbe sous le pied (mais ça va, ils ont l'habitude) : le Xbox Store vient de mettre à jour la fiche de Far Cry 6 qui arrivera donc le 25 mai 2021.



Rien de plus mais à voir si un nouveau trailer arrivera bientôt car mine de rien, le jeu n'a pas encore eu l'occasion de se montrer autrement qu'avec une BA en CG.