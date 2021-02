Total War Warhammer : Creative Assembly fait marche arrière sur le DLC 'Guerriers du Chaos' Total War Warhammer : Creative Assembly fait marche arrière sur le DLC 'Guerriers du Chaos'

Opération déminage pour Sega et Creative Assembly au sujet du DLC “Guerriers du Chaos” qui était au départ offert aux précommandes. Mais aujourd'hui, changement de direction, le studio explique dans un communiqué qu'en raison de “l'extrême popularité” des Guerriers du Chaos, le DLC sera finalement offert pour les acheteurs du jeu, jusqu'à une semaine après la sortie officielle du titre calée au 24 mai sur PC.



La vraie raison est néanmoins plus sombre : lors de l'annonce du DLC, la vidéo YouTube avait reçu un nombre impressionnant de votes négatifs, et les appels au boycott s'étaient multipliés sur les forums de Steam et les réseaux sociaux. Il faut dire que la politique économique autour de la franchise Total War - qui multiplie les DLC et extensions, jusqu'à faire payer les effusions de sang dans certains cas - à de quoi rendre vert la plupart des amateurs du genre.