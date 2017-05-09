Le compte à rebours pour Gears of War : E-Day se poursuit et XBOX vient de publier une nouvelle bande-annonce de l'un des titres les plus attendus de cette fin d'année.
Dans un style très proche des trailers de la première trilogie ( Mad World, The Last Day ou encore Ash To Ash ), Le trailer Adagio devrait faire remonter quelques souvenirs au Gear qui sommeille en vous.
Gears Of War E-Day sera disponible le 1er octobre pour les possesseurs de l'Edition premium et le 6 Octobre pour les versions standard.
Gears Of War : E-Day sortira exclusivement sur Xbox et PC
J'ai dû refaire l'article car j'avais oublié de le lié a une fiche, pour la home ça doit impérativement être lié a une fiche jeu
J'imagine meme pas la gueule du jeu sous DLSS5