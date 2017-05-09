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Gears of War : E-Day
8
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
82
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 09/13/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 391
visites since opening : 1484746
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Un nouveau trailer pour Gears Of War E-Day
Gears Of War : E-Day


Le compte à rebours pour Gears of War : E-Day se poursuit et XBOX vient de publier une nouvelle bande-annonce de l'un des titres les plus attendus de cette fin d'année.

Dans un style très proche des trailers de la première trilogie ( Mad World, The Last Day ou encore Ash To Ash ), Le trailer Adagio devrait faire remonter quelques souvenirs au Gear qui sommeille en vous.












Gears Of War E-Day sera disponible le 1er octobre pour les possesseurs de l'Edition premium et le 6 Octobre pour les versions standard.

Gears Of War : E-Day sortira exclusivement sur Xbox et PC

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    roivas, heracles, spartan1985, junaldinho, walterwhite, skuldleif, yanssou, ouken, pcverso
    posted the 09/13/2026 at 10:40 AM by negan
    comments (10)
    negan posted the 09/13/2026 at 10:43 AM
    Si vos commentaires et likes on disparu c'est normal.

    J'ai dû refaire l'article car j'avais oublié de le lié a une fiche, pour la home ça doit impérativement être lié a une fiche jeu
    zboubi480 posted the 09/13/2026 at 11:10 AM
    En effet, de vielles vibes d'un ancien temps remontent à la surface....excellent !
    bigb0ss posted the 09/13/2026 at 12:00 PM
    Le retour aux sources est un sans faute pour le moment, maintenant hâte d'en savoir plus sur l'histoire.
    heracles posted the 09/13/2026 at 12:24 PM
    Si seulement aussi Halo pouvait faire un tel comeback...
    pcverso posted the 09/13/2026 at 12:50 PM
    Hate de l'avoir dans les mains
    jedi posted the 09/13/2026 at 01:24 PM
    Vraiment hâte !!!
    walterwhite posted the 09/13/2026 at 02:07 PM
    Les frissons
    51love posted the 09/13/2026 at 05:41 PM
    Pas trop mon kiff cette license, mais faut avouer qu'ils ont l'air d'avoir fait un travail titanesque sur cet episode.

    J'imagine meme pas la gueule du jeu sous DLSS5
    junaldinho posted the 09/13/2026 at 06:47 PM
    Je le sent super bien ce Gears. Un vrai retour aux sources sauce ++
    gasmok2 posted the 09/14/2026 at 12:21 PM
    Alors celui-là il va vite atterrir chez moi
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