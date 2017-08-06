Éditeur : Nicalis

Développeur : Edmund McMillen

Genre : Stratégie/RPG

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 8 Septembre 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.

Par le développeur deetBienvenue dans le comté de Boon, où chaque jour, vous formerez un groupe de chats en choisissant parmi une ménagerie en perpétuelle expansion, puis les affublerez de colliers de classe (Pugiliste, Tank, Mage et bien d'autres). Vous devrez ensuite envoyer votre escouade de chats mutants faire ses griffes dans des aventures parsemées de combats au tour par tour qui vous obligeront à vous positionner avec attention, à exploiter la puissance des combos et à ruser avec l'environnement.