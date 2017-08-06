description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Nicalis
Développeur : Edmund McMillen
Genre : Stratégie/RPG
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 8 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.
Par le développeur de The Binding of Isaac et The End is Nigh.
Bienvenue dans le comté de Boon, où chaque jour, vous formerez un groupe de chats en choisissant parmi une ménagerie en perpétuelle expansion, puis les affublerez de colliers de classe (Pugiliste, Tank, Mage et bien d'autres). Vous devrez ensuite envoyer votre escouade de chats mutants faire ses griffes dans des aventures parsemées de combats au tour par tour qui vous obligeront à vous positionner avec attention, à exploiter la puissance des combos et à ruser avec l'environnement.