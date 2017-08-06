Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Mewgenics
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name : Mewgenics
platform : PC
editor : N.C
developer : Indépendant
genre : Tactique
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/25/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PS5/XSX/NS2] Mewgenics ! / Date de sortie
Stratégie





Éditeur : Nicalis
Développeur : Edmund McMillen
Genre : Stratégie/RPG
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 8 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.

Par le développeur de The Binding of Isaac et The End is Nigh.
Bienvenue dans le comté de Boon, où chaque jour, vous formerez un groupe de chats en choisissant parmi une ménagerie en perpétuelle expansion, puis les affublerez de colliers de classe (Pugiliste, Tank, Mage et bien d'autres). Vous devrez ensuite envoyer votre escouade de chats mutants faire ses griffes dans des aventures parsemées de combats au tour par tour qui vous obligeront à vous positionner avec attention, à exploiter la puissance des combos et à ruser avec l'environnement.


Steam
Quelques tests :
Millénium 95% JV 19/20 Gamekult 8/10 IGNFrance 8/10
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    posted the 08/25/2026 at 09:15 PM by nicolasgourry
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