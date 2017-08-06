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3D Realms
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name : 3D Realms
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/20/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Twisted Tower / Lancement
FPS





Éditeur : 3D Realms
Développeur : Atmos Games
Genre : FPS
Disponible sur PC
Langue : Anglais.

Par le développeur de Pinstripe et Neversong.
Quand "Willy Wonka rencontre BioShock"
Tiny, un connard de 18 ans, est fou amoureux de Charlotte, son amie d'enfance. Ensemble, ils partagent une passion pour le jeu télévisé mondialement connu, The Twisted Tower, animé par le fabricant de jouets milliardaire, M. Twister.
Le cœur brisé par les fiançailles de Charlotte avec Preston, le tyran de l'école, Tiny rêve de grimper un jour au sommet de la Twisted Tower et de demander à Charlotte de l'épouser à la télévision en direct.
Tiny est étonné de trouver un Velvet Ticket dans un emballage de jouets et espère gagner 10 000 000 $, la renommée à travers le monde et, finalement, la main de Charlotte en mariage.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87%
https://www.youtube.com/watch?v=-vSgV8S2Nns
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    idd
    posted the 08/20/2026 at 09:10 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    coconutsu posted the 08/20/2026 at 10:43 PM
    Il a l'air vraiment bon ce jeu et au prix ou il est vendu c'est cadeaux!
    idd posted the 08/21/2026 at 08:53 AM
    En effet il a l'air sympa
    coconutsu clair le prix est top
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