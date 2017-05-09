

« Quel que soit l'adversaire, qu'il s'agisse d'une bête ou d'un être vivant, Tai Kaliso est toujours le chasseur, jamais la proie.



Le soldat Tai Kaliso a été recruté par Marcus Fenix après que son village natal, situé sur l’île du Sud d’Irohma, eut été rasé par les forces de l’UIR pendant les Guerres pendulaire. La prestance imposante de Tai contraste avec sa nature calme, méditative et réfléchie. Il assume pleinement son héritage insulaire et se considère comme un « guerrier-philosophe », doté d’un don pour trouver la beauté en toutes choses.»