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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 07/21/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War : Eday présente Tai ensanglanté
Gears Of War : E-Day


The Coalition a publié une bande-annonce pour présenter le personnage Tai Chasseur ensanglanté, une version spéciale du personnage qui sera disponible gratuitement pour ceux qui précommanderont Gears of War : E-Day.

Le personnage Tai Chasseur ensanglantée sera accompagnée d'un pack d'armes assorti ( Emergence Omen Pack ).


« Quel que soit l'adversaire, qu'il s'agisse d'une bête ou d'un être vivant, Tai Kaliso est toujours le chasseur, jamais la proie.

Le soldat Tai Kaliso a été recruté par Marcus Fenix après que son village natal, situé sur l’île du Sud d’Irohma, eut été rasé par les forces de l’UIR pendant les Guerres pendulaire. La prestance imposante de Tai contraste avec sa nature calme, méditative et réfléchie. Il assume pleinement son héritage insulaire et se considère comme un « guerrier-philosophe », doté d’un don pour trouver la beauté en toutes choses.»




E-Day fera l'objet d'une bêta multijoueur qui débutera le 6 août, mais qui sera réservée aux personnes ayant précommandé n'importe quelle édition : tous les autres devront attendre la deuxième session de test.

Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC

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    junaldinho, yanssou
    posted the 07/21/2026 at 08:20 PM by negan
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    junaldinho posted the 07/21/2026 at 09:07 PM
    Il va faire très mal celui là !! Vivement
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