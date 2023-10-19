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Dragon Ball Xenoverse 3
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name : Dragon Ball Xenoverse 3
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Dimps
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 06/18/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Dragon Ball Xenoverse 3 : un petit aperçu de son système de combat (V Jump)
JV


Prochain gros titre de Bandai Namco, et suite à une fuite du magazine V-Jump, les premières informations concernant Dragon Ball Xenoverse 3 ont été révélées, mettant en lumière son système de combat.

Les joueurs auront toujours la possibilité d'équiper leurs techniques favorites sur leur avatar personnalisable ; la compétence d'éveil pour transformer son avatar en Super Saiyan sera également conservée, et en modifiant le style de combat, vous changerez la posture de votre personnage, ce qui aura un impact sur ses attaques.

La pénétration de garde viendra infliger des dégâts à l’adversaire en baissant à la fois sa santé et son ki, il sera notamment possible de drainer le ki via un nouveau mouvement, tandis que les coups critiques brisés déclencheront des dégâts massifs.

Dragon Ball Xenoverse 3 sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.


https://dragonballsuper-france.fr/dragon-ball-xenoverse-3-mecaniques-v-jump/
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    link49, burningcrimson
    posted the 06/17/2026 at 09:01 PM by yanssou
    comments (5)
    burningcrimson posted the 06/17/2026 at 09:32 PM
    Day 01
    coconutsu posted the 06/17/2026 at 09:33 PM
    J'ai surtout très envie de voir une petite présentation des combats.
    rendan posted the 06/17/2026 at 10:44 PM
    DAY ONE
    shambala93 posted the 06/18/2026 at 06:21 AM
    Jamais plus nous n’aurons la DA de DBZ…
    kakazu posted the 06/18/2026 at 12:32 PM
    shambala93 c'est tellement énervant. La DA des xeniverse est horrible on dirait du plastique
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