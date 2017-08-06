Editeur : Team17

Développeur : Beehive Studios

Genre : Avcenture/RPG

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Chinois / Portugais / Espagnol.

Dans un lointain passé, Taléa a connu un véritable âge d'or : l'Empereur y maintenait la paix et la prospérité. Mais lorsqu'il est décédé avant de décider officiellement lequel de ses jumeaux devait hériter du trône, une guerre civile pour récupérer le pouvoir a éclaté entre la région de Logos, au nord et celle de Mythos, au sud. Espérant mettre un terme à la dévastation, une partie des forces armées ont dévoué leur vie à protéger Taléa.Aux heures les plus sombres de la guerre, ces personnes sont devenues un symbole d'espoir pour le peuple, une véritable lumière dans l'obscurité. C'est ainsi que sont apparus les Lumen, véritables gardiens de leurs provinces, qui assurent la sécurité des habitants de tous les habitants de Taléa, humains comme Animon.Depuis la nuit des temps, les humains ont fait des Animon un de leurs sujets de recherche favoris. Mais malgré tous leurs efforts, on ignore encore beaucoup de choses sur la nature de ces créatures. Ils sont constitués d'Anivis, une énergie qu'on trouve partout dans le monde. Ils ont également la capacité d'influencer les émotions et d'interagir avec l'âme de tous les êtres vivants qu'ils croisent. Attrapez les Animon et formez avec eux une équipe inséparable. Maîtrisez leurs pouvoirs élémentaires et combattez à leurs côtés grâce à votre Holoken.