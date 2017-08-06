Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/27/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/Switch] LumenTale : M.O.T / Lancement
Aventure




Editeur : Team17
Développeur : Beehive Studios
Genre : Avcenture/RPG
Disponible sur PC/Switch
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Chinois / Portugais / Espagnol.

Dans un lointain passé, Taléa a connu un véritable âge d'or : l'Empereur y maintenait la paix et la prospérité. Mais lorsqu'il est décédé avant de décider officiellement lequel de ses jumeaux devait hériter du trône, une guerre civile pour récupérer le pouvoir a éclaté entre la région de Logos, au nord et celle de Mythos, au sud. Espérant mettre un terme à la dévastation, une partie des forces armées ont dévoué leur vie à protéger Taléa.
Aux heures les plus sombres de la guerre, ces personnes sont devenues un symbole d'espoir pour le peuple, une véritable lumière dans l'obscurité. C'est ainsi que sont apparus les Lumen, véritables gardiens de leurs provinces, qui assurent la sécurité des habitants de tous les habitants de Taléa, humains comme Animon.
Depuis la nuit des temps, les humains ont fait des Animon un de leurs sujets de recherche favoris. Mais malgré tous leurs efforts, on ignore encore beaucoup de choses sur la nature de ces créatures. Ils sont constitués d'Anivis, une énergie qu'on trouve partout dans le monde. Ils ont également la capacité d'influencer les émotions et d'interagir avec l'âme de tous les êtres vivants qu'ils croisent. Attrapez les Animon et formez avec eux une équipe inséparable. Maîtrisez leurs pouvoirs élémentaires et combattez à leurs côtés grâce à votre Holoken.


Steam
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OpenCritic 82%
https://www.youtube.com/watch?v=-cLMX2DT-8U
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    posted the 05/27/2026 at 09:30 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    kujotaro posted the 05/27/2026 at 11:48 AM
    Ça a l'air pas mal
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