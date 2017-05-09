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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 05/10/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
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La date de sortie de Gears Of War E-Day se précise
Gears Of War : E-Day



Nous sommes à quelques semaines seulement de nous plonger dans la présentation de Gears of War : E-Day et d’en découvrir le contenu, mais un nouvel indice sur sa date de sortie potentielle nous vient d’une source des plus inattendues.

Lucha Libre AAA Worldwide et la WWE ont annoncé aujourd'hui que leur méga-événement de catch professionnel, Triplemania 2026, se déroulera le 11 septembre et le 13 septembre à Mexico. Le sponsor de l'évènement sera Gears Of War E-Day.

Même si ce partenariat peut étonner, dans le fond c'est très logique dans la mesure ou la licence Gears Of War a une très grosse fanbase au Mexique.

Alors bien sûr un parrainage de la WWE ne constitue en aucun cas une confirmation formelle que Gears of War: E-Day sortira bel et bien en septembre, mais ce parrainage rejoint les récents échos d'une date de sortie prévue pour Septembre .




La sortie de Gears of War E-Day est prévue pour 2026 sur PC et Xbox Series. Selon les rumeurs, une version PS5 serait également attendue plus tard .
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    link49, raoh38, thekingman1, ravyxxs, skuldleif
    posted the 05/10/2026 at 05:27 PM by negan
    comments (9)
    raoh38 posted the 05/10/2026 at 05:42 PM
    Il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit.... si il y a un tel événement promotionnel se n'est pas pour le sortir 6 mois après.
    negan posted the 05/10/2026 at 05:43 PM
    raoh38 Réponse dans 3 semaines
    narustorm posted the 05/10/2026 at 05:44 PM
    J'espère vraiment une boite
    raoh38 posted the 05/10/2026 at 05:46 PM
    negan malgré tout les fuites sont bien contenues pour l'instant, rien sur le mode horde ni sur un autre (mieux que mal aimé fuite) potentielle.
    C'est pour l'instant maitrisé même si on sait tous que insider world vont arriver.
    ravyxxs posted the 05/10/2026 at 06:14 PM
    Aie aie aie avec Phantom Blade il me semble, deux gros jeux.
    xynot posted the 05/10/2026 at 06:15 PM
    Si c'est le cas, je devrai faire Phantom Blade plus tard, priorité à Gears et Wolverine
    riddler posted the 05/11/2026 at 02:18 AM
    Vivement
    kevisiano posted the 05/11/2026 at 07:23 AM
    ravyxxs + Wolverine et pas si loin de The Blood of Dawnwalker
    ravyxxs posted the 05/11/2026 at 08:05 PM
    kevisiano Ah Wolverine, ça fera trois jeux que j'achète en fin d'année sur PS5 Pro. GTA 6 et Saros.
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