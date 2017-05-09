Nous sommes à quelques semaines seulement de nous plonger dans la présentation de Gears of War : E-Day et d’en découvrir le contenu, mais un nouvel indice sur sa date de sortie potentielle nous vient d’une source des plus inattendues.
Lucha Libre AAA Worldwide et la WWE ont annoncé aujourd'hui que leur méga-événement de catch professionnel, Triplemania 2026, se déroulera le 11 septembre et le 13 septembre à Mexico. Le sponsor de l'évènement sera Gears Of War E-Day.
Même si ce partenariat peut étonner, dans le fond c'est très logique dans la mesure ou la licence Gears Of War a une très grosse fanbase au Mexique.
Alors bien sûr un parrainage de la WWE ne constitue en aucun cas une confirmation formelle que Gears of War: E-Day sortira bel et bien en septembre, mais ce parrainage rejoint les récents échos d'une date de sortie prévue pour Septembre .
La sortie de Gears of War E-Day est prévue pour 2026 sur PC et Xbox Series. Selon les rumeurs, une version PS5 serait également attendue plus tard .
C'est pour l'instant maitrisé même si on sait tous que insider world vont arriver.