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Annapurna Interactive
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name : Annapurna Interactive
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/04/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] D-Topia / Date de sortie
Réflexion




Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Marumittu Games
Genre : Aventure/Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 14 Juillet 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Le Projet Utopia a été créé dans le but d'optimiser le bonheur et le confort des humains. En tant que nouveau Facilitateur de D-topia, votre rôle consiste à résoudre les problèmes de la communauté. Résolvez des énigmes de logique amusantes pour régler les soucis d'ordre mécanique et assurer le bon fonctionnement des installations. Rencontrez les nombreux résidents hauts en couleurs, chacun avec son histoire et ses peines.
Mais que se passe-t-il lorsque les problèmes dépassent le cadre mécanique ? Quel impact vos choix auront-ils sur le bien-être des résidents et l'avenir de l'humanité ? Dans un monde où le bonheur est soigneusement planifié, que signifie trouver un sens à sa vie ?


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=IpdxjnPpovM
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    olimar59, churos45
    posted the 04/22/2026 at 06:55 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    iglooo posted the 04/23/2026 at 08:51 AM
    Approuvé par le gang Huxley.
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