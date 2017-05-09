La saga Gears of War fait à nouveau parler d'elle suite aux récentes déclarations de l'un de ses protagonistes. Liam J. McIntyre, l'interprète de JD Fenix, s'est exprimé ouvertement sur la direction que pourrait prendre la franchise, laissant entrevoir pourquoi l'équipe a choisi de miser sur Gears of War: E-Day plutôt que de poursuivre directement avec un sixième opus.
Liam J. McIntyre a expliqué qu'après Gears 4 et Gears 5, il était possible de poursuivre l'histoire, mais que l'équipe a préféré changer d'approche. Selon lui, la priorité a été de créer une expérience qui capture mieux l'essence classique de la franchise. De plus, l'acteur reconnaît qu'il a hâte de voir le résultat final de Gears of War: E-Day, indiquant clairement que le projet lui semble prometteur.
« J’espère qu’ils s’y remettront ( Gears Of War 6 ) , mais j’adore ces gars-là et je veux juste qu’ils créent un jeu qui, selon eux, incarne parfaitement l’expérience Gears que tout le monde adore. Ce serait génial. Et puis, si ça nous ramène à la trilogie, tant mieux. »
Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .
une fin qui promettait un truc a la gears 2 (aller combattre l'ennemie sur son terrain), j'aurai aimé voir la suite avant de passer a ce gears E day , parceque la si gears 6 sort ca sera vraiment trop espacé avec gears 5 dommage
Mais les opus hors Epic Games, j’ai été beaucoup moins fan… j’étais globalement déçu des derniers opus.
Mais hâte d’en voir plus sur ce E-Day.
J'espère qu'ils auront simplement les couilles d'assumer le fait qu'on choisit à la fin de Gears 5, et qu'on aura donc ce choix à faire sur le début de Gears 6 pour un scénar' différent. Sinon, c'aura été inutile dans Gears 5 et ce serait vraiment une déception avant même de commencer.
Effectivement, je suis aussi un très grand fan de la licence Halo. Mais la trilogie originale reste de loin mes opus préférés quand c’était Bungie derrière.
Le dernier Halo, c’était honnêtement la douche froide pour moi. Pas un mauvais jeu mais j’étais pas mal déçu.
Halo et Gears of War je les mets au même rangs que les licences Uncharted, God of War, GTA et The Elder Scrolls, parmi mes licences préférées. Ni plus ni moins !