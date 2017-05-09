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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 04/01/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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The Coalition travaillait sur Gears 6 avant E-Day
Gears Of War : E-Day




La saga Gears of War fait à nouveau parler d'elle suite aux récentes déclarations de l'un de ses protagonistes. Liam J. McIntyre, l'interprète de JD Fenix, s'est exprimé ouvertement sur la direction que pourrait prendre la franchise, laissant entrevoir pourquoi l'équipe a choisi de miser sur Gears of War: E-Day plutôt que de poursuivre directement avec un sixième opus.


Liam J. McIntyre a expliqué qu'après Gears 4 et Gears 5, il était possible de poursuivre l'histoire, mais que l'équipe a préféré changer d'approche. Selon lui, la priorité a été de créer une expérience qui capture mieux l'essence classique de la franchise. De plus, l'acteur reconnaît qu'il a hâte de voir le résultat final de Gears of War: E-Day, indiquant clairement que le projet lui semble prometteur.

« J’espère qu’ils s’y remettront ( Gears Of War 6 ) , mais j’adore ces gars-là et je veux juste qu’ils créent un jeu qui, selon eux, incarne parfaitement l’expérience Gears que tout le monde adore. Ce serait génial. Et puis, si ça nous ramène à la trilogie, tant mieux. »




Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .
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    link49, raoh38, junaldinho, ouken
    posted the 04/01/2026 at 05:14 PM by negan
    comments (12)
    daunyaul posted the 04/01/2026 at 05:21 PM
    J'ai trouvé les gears 4 et 5 tellement mauvais en solo.. et gears reloaded j'y touche même plus en multi tellement c'est éclaté si on compare au vrai gears sur 360 sans compter les problèmes techniques. Peut-être que celui la me fera kiffer à nouveau. On verra. Mais il est plus que clair pour moi que epic etait infiniment mieux que the coalition pour cette licence..
    link49 posted the 04/01/2026 at 05:34 PM
    Hâte en tout cas que le prochain sorte, j'ai adoré tous les opus de cette saga.
    skuldleif posted the 04/01/2026 at 05:36 PM
    gears 5 et hivebusters etaient vraiment cool de bonnes idee avec le robot et ses compétences, la glace ,le combat contre la matriarche dans le complexe fin la je cite les truc dont je me souviens , les nouvelles armes aussi tres bonne au niveau du feeling la ou le gears 4 m'avait décu a ce niveau , les deplacements ont été fluidifié ceux qui voient pas de diff entre gears 1 et gears 5 n'ont clairement pas jouer aux jeux ,seul point negatifs la zone ouverte fallait en faire quelquechose la elle ne sert quasiment qu'a essayer de ralentir le rythme et quelques ligne de dialogue

    une fin qui promettait un truc a la gears 2 (aller combattre l'ennemie sur son terrain), j'aurai aimé voir la suite avant de passer a ce gears E day , parceque la si gears 6 sort ca sera vraiment trop espacé avec gears 5 dommage
    bigb0ss posted the 04/01/2026 at 05:36 PM
    daunyaul J'ai trouvé Gears 5 bien meilleurs que le 4, après on est loin de la trilogie qui est une master class, maintenant ce E-Day semble revenir un peu au origine, j'ai tellement hâte d'y jouer et de voir ce qui nous reserver, l'emergence est le point de bascule de la licence.
    daunyaul posted the 04/01/2026 at 05:42 PM
    bigb0ss Chacun ses goût et je le respecte. D'une part j'ai trouvé que le semi open world du 5 n'était pas adaptée, ça faisait, du moins comme je le ressentais " il faut faire évoluer gears donc on va devoir tenter autre chose pour renouveler la licence" mais j'ai trouvé que ça ne lui allait vraiment pas. Et je sais pas il manque "le truc" de la trilogie originale.Si tu as trouver ton compte de ton côté c'est cool Mais oui justement E-day revient aux origines, donc j'espère que the coalition va assurer en respectant la qualité de la trilogie originale, c'est ce que je veux dire
    daunyaul posted the 04/01/2026 at 06:02 PM
    bigb0ss Au passage c'est du gâchis qu'ils ne fassent pas les remakes des 2 et du 3 ne serait ce que pour le solo. Le moteur de reloaded est déjà la, ya plus qu'à lol
    bigb0ss posted the 04/01/2026 at 07:16 PM
    daunyaul Ils vont le faire le remaster du 2 et 3 c'est sur.
    marcus62 posted the 04/01/2026 at 07:18 PM
    Je suis un grand fan de la licence, mais surtout de la trilogie originale (mon pseudo n’est pas là par hasard) j’avais tellement adoré Gears of War 1 et 2.

    Mais les opus hors Epic Games, j’ai été beaucoup moins fan… j’étais globalement déçu des derniers opus.

    Mais hâte d’en voir plus sur ce E-Day.
    ouken posted the 04/01/2026 at 07:24 PM
    Le 4 était tellement bon !!! Et le dlc du 5 pépite
    ravyxxs posted the 04/01/2026 at 08:23 PM
    marcus62 C'est comme Halo, je sais pas si c'est le changement d'équipe qui a fait ça.
    grievous32 posted the 04/01/2026 at 08:29 PM
    Gears 4 était très bon, crescendo du début à la fin où ça commençait tranquillou avant d'exploser dans tous les sens. Gears 5 a eu des phases open world qui apportait un peu de temps de souffler pour le joueur et la narration, mais ça aurait mérité quelques ennemis en skiff également pour se battre en véhicule. Hormis ça, c'était plutôt cool, et Hivebusters était excellent.

    J'espère qu'ils auront simplement les couilles d'assumer le fait qu'on choisit à la fin de Gears 5, et qu'on aura donc ce choix à faire sur le début de Gears 6 pour un scénar' différent. Sinon, c'aura été inutile dans Gears 5 et ce serait vraiment une déception avant même de commencer.
    marcus62 posted the 04/01/2026 at 09:05 PM
    ravyxxs :
    Effectivement, je suis aussi un très grand fan de la licence Halo. Mais la trilogie originale reste de loin mes opus préférés quand c’était Bungie derrière.
    Le dernier Halo, c’était honnêtement la douche froide pour moi. Pas un mauvais jeu mais j’étais pas mal déçu.

    Halo et Gears of War je les mets au même rangs que les licences Uncharted, God of War, GTA et The Elder Scrolls, parmi mes licences préférées. Ni plus ni moins !
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