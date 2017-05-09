« J’espère qu’ils s’y remettront ( Gears Of War 6 ) , mais j’adore ces gars-là et je veux juste qu’ils créent un jeu qui, selon eux, incarne parfaitement l’expérience Gears que tout le monde adore. Ce serait génial. Et puis, si ça nous ramène à la trilogie, tant mieux. »