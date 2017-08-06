Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Third Shift

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Suivez le road trip d’Alfred vers la rédemption après une terrible tragédie.Découvrez de magnifiques paysages, immortalisez vos souvenirs avec votre appareil photo, faites des rencontres fascinantes et forgez de nouvelles amitiés.