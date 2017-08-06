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Annapurna Interactive
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name : Annapurna Interactive
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/03/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5/XSX/NS2] Road trip / Trailer
Aventure





Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Third Shift
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Suivez le road trip d’Alfred vers la rédemption après une terrible tragédie.
Découvrez de magnifiques paysages, immortalisez vos souvenirs avec votre appareil photo, faites des rencontres fascinantes et forgez de nouvelles amitiés.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=YgGzlDN70Y0
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    gareauxloups
    posted the 03/28/2026 at 11:00 AM by nicolasgourry
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