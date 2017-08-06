description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Third Shift
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Suivez le road trip d’Alfred vers la rédemption après une terrible tragédie.
Découvrez de magnifiques paysages, immortalisez vos souvenirs avec votre appareil photo, faites des rencontres fascinantes et forgez de nouvelles amitiés.