Éditeur : Abylight Studios / Frictional Games

Développeur : Frictional Games

Genre : Horreur

Disponible sur PC/PS4/XSX/XOne

Prévu sur NS2

Date de sortie : 30 Avril 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

impossible de respirer. La créature est juste à côté. Son seul but : se nourrir de votre terreur. Vous êtes donc là, dans le noir, à essayer de contenir votre peur, à essayer de taire ce qui est en vous.« Je te connais. Je sais de quoi tu es capable. »Vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du désert en Algérie. Plusieurs jours ont passé. D’où venez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez vos pas et rassemblez les fragments de votre passé brisé. Voilà votre unique chance de survivre l'horreur implacable qui menace de vous dévorer.« Ne te laisse pas emporter par la colère, ne te laisse pas emporter par la peur. »