description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : PlaySide
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 16 Avril 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.
Incarnez un détective privé naviguant dans une ville noire regorgeant de gangs, de monde et de personnages obscur.
Découvrez une quête de justice dans une ville sombre embourbée dans le chaos, la corruption et l'énergie vibrante, en utilisant un arsenal diversifié d'armes, de power-ups et d'explosifs pour contrecarrer la prise de pouvoir par des politiciens corrompus.