Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
name : MOUSE
platform : PC
editor : Playside Publishing
developer : Fumi Games
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/23/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3997
visites since opening : 16626390
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] MOUSE : P.I. For Hire est repoussé
FPS

(“P.I.” signifie “détective privé”)



Éditeur : PlaySide
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 16 Avril 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Incarnez un détective privé naviguant dans une ville noire regorgeant de gangs, de monde et de personnages obscur.
Découvrez une quête de justice dans une ville sombre embourbée dans le chaos, la corruption et l'énergie vibrante, en utilisant un arsenal diversifié d'armes, de power-ups et d'explosifs pour contrecarrer la prise de pouvoir par des politiciens corrompus.


Il passe de 19.03.2026 au 16.04.2026



    posted the 02/23/2026 at 11:40 PM by nicolasgourry
