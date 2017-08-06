profile
[Multi] BALL x PIT / Vente + 3 "mises à jour"
Réflexion





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Kenny Sun
Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.
Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.

Vente : 1 Million

3 mises à jour pour 2026 (Gratuite)
« Regal » / Janvier
« Shadow » / Avril
« Naturalist » / Juillet



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 86% IGNFrance 8,5/10 ActuGaming 7,5/10
https://www.youtube.com/watch?v=gCmmoL2Mtq0
    posted the 12/02/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    kisukesan posted the 12/02/2025 at 07:21 PM
    Les updates seront gratuites ?
    nicolasgourry posted the 12/02/2025 at 07:24 PM
    kisukesan
    "The companies also announced three free content updates planned for 2026. "
    https://www.gematsu.com/2025/12/ball-x-pit-sales-top-one-million-three-free-content-updates-set-for-2026
    kisukesan posted the 12/02/2025 at 08:09 PM
    nicolasgourry Oh trop bien, je vais pas tarder à craquer s'ils ne font pas de version boîte !
    nicolasgourry posted the 12/02/2025 at 08:11 PM
    kisukesan si il y a une version "boite" à mon avis c'est pas avant l'été, vu qu'il y a les mises à jour jusqu’à juillet.
