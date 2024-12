Le Vizard Shinji Hirako présente son gameplay, à la fois rapide et puissant, il enchaînera son adversaire avec une certaine fluidité. Shinji pourra éventuellement appeler Hiyori Sarugaki pour quelques attaques à distance.



Sa "Hollowmorphose" lui permettra d'assener de puissant combo à l'aide de son Shikai « Renverse » tout en ayant une augmentation d'endurance. Il finira son adversaire en lui infligeant une attaque spécial inversé.



Shinji sera tout aussi présent dans le mode histoire, le tout dans une bonne mise en scène plutôt bien fidèle à l'œuvre.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.