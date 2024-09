D'après une interview d'IGN auprès du producteur du jeu Jun Furutani, Sparking Zero n'aura que 12 maps pour accompagner les 182 personnages du jeu.Oublier donc pour l'instant Kame house, la planète Végéta ou encore le terrain de glace, la planète de Beerus et l'enfer de Janemba. Toutefois il n'est pas impossible pour autant que d'autres terrains soient rajouter sous forme de mise à jour où par le biais de futurs dlc.Et en attendant du gameplay de la TGS, le titre est toujours prévu le 11 octobre prochain sur consoles et Pc.