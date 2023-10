Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Geometric Interactive

Genre : Aventure/Puzzle

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Coréen / Turc / Polonais / Arabe / Néerlandais.

De Jeppe Carlsen, le principal concepteur de gameplay de LIMBO et INSIDE.COCOON est une approche unique du genre d'aventure et de puzzle, où chaque monde existe dans un orbe que vous pouvez porter sur votre dos. Enveloppez-vous de la mécanique de base du saut entre les mondes et combinez-les, manipulez-les et réorganisez-les pour résoudre des énigmes complexes.