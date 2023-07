Éditeur : Team17

Développeur : The Game Kitchen

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 24 Aout 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Russe / Chinois / Polonais / Portugais.

Le deuxième manuscrit de la série Blasphemous annonce le retour du Pénitent, avec une histoire qui se poursuit depuis le DLC gratuit Wounds of Eventide du jeu original, où le Cœur dans le ciel annonçait le retour du Miracle et prédisait la naissance d’un nouvel enfant miraculé.Se réveillant dans une nouvelle contrée étrange, et arraché à sa dernière demeure, le Pénitent est replongé dans le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la résurrection. Il n’a d’autre choix que d’explorer ce nouveau monde périlleux et d’en découvrir les secrets tombés dans l’oubli depuis des temps immémoriaux.Se dressant sur votre chemin, des hordes d’ennemis grotesques attendent le jugement final exécuté par la main brutale du Pénitent. Des boss titanesques et contre nature se tapissent également dans les ténèbres, prêts à vous renvoyer dans le tombeau d’où vous venez.Les terrasser ne sera guère aisé, mais avec Blasphemous 2 qui offre plus de possibilités de personnalisation et d’amélioration de vos compétences, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques à manier avec un zèle vertueux et une fureur infinie, nul doute que la victoire est à portée de main.Au final, une seule chose est sûre... Jamais la pénitence ne s’arrête.