"Nous sommes fiers d'annoncer que The Coalition fera don de 1 % des revenus nets de tous les jeux et produits dérivés de Gears of War à des organisations qui s'efforcent de prévenir le suicide et de lutter contre la solitude en défendant la santé mentale", a déclaré M. Crump. "Il s'agit d'un engagement pluriannuel de notre studio pour redonner à notre communauté et créer un impact réel."