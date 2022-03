Éditeur : Camouflaj

Développeur : Camouflaj

Genre : Infiltration

Disponible sur PS4 (Standard)

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 10 Mars 2022

Langues : Japonais / Espagnol / Portugais / Anglais / Français / Allemand / Russe.

-compatible PSVR-

REPUBLIQUE : Édition anniversaire intègre une piste inédite de commentaires des développeurs de Camouflaj.

Vous recevez un appel d'Hope, une jeune femme piégée à l'intérieur d'un État totalitaire secret, Métamorphose. Piratez le réseau de surveillance ultrasophistiqué du gouvernement pour aider Hope à échapper à cette toile de menaces et de faux semblants. Utilisez les systèmes de sécurité, faites diversion, résolvez des énigmes élaborées, mettez à jour des secrets et interceptez des conversations provenant d'un vaste éventail de personnages, doublés par des comédiens de renom, dont Rena Strober, Jennifer Hale, David Hayter et Dwight Schultz.