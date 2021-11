Deedlit se réveille soudainement dans un lieu mystérieux et inconnu.Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ?Sans personne autour pour répondre, ses questions ne sont accueillies que par le silence.En quête de réponses, Deed finit par partir à l'aventure, seul...

Éditeur : PLAYISM Développeur : Team Ladybug / WSS Playground Genre : Metroidvania Disponible sur PC Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 16 Décembre 2021 (Japon) Langues : Anglais / Japonais / Chinois. -le jeu sortira en version démat et physique pour PS5/PS4/Switch-

posted the 11/25/2021 at 02:55 PM by nicolasgourry