Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Hollow Ponds / Richard Hogg

Genre : Aventure/Casse-tête

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 9 Aout 2021

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois/Turc.

Feu Morris Lupton était le conservateur du musée de la petite île de Shelmerston. Après son décès, il retrouve le fantôme de son chien Sparky et découvre qu’un désastre va s’abattre sur son île bien aimée.Ensemble, ils doivent révéler les vieux mystères de Shelmerston, empêcher le volcan de l’île d’entrer en éruption et sauver les lieux qui les hébergent.Morris et Sparky doivent mettre au jour plusieurs fantômes perdus et disséminés sur Shelmerston. Pour les trouver, notre duo doit visiter des endroits où il a vécu, se plonger dans la mémoire des gens qu’il connaît si bien, et apprendre l’histoire de leurs vies.Pour accomplir cette mission, Morris se sert d’un pouvoir qu’il vient de découvrir et qui lui permet de regarder l’intérieur des objets et des personnes, pour révéler leur contenu et leurs souvenirs, un genre de rayon X surnaturel !En chemin, vous découvrirez plein de choses sur l’histoire et le folklore de Shelmerston, et sur ses curieux habitants et visiteurs : ses pinsons touristes, son peuple-poisson, ses phoques et la légende d’Aggi – celle qui avait éteint le volcan à l’origine…