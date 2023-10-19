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Manga - Verse
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/16/2026
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Ranma 1/2 saison 3 : nouveau trailer
Actu Manga / Anime


Un troisième trailer pour la saison 3 de Ranma 1/2, toujours réalisé par Mappa, cette saison débutera le 3 octobre sur Netflix.


https://www.youtube.com/watch?v=3uLb6c-4ni0
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    kibix
    posted the 09/14/2026 at 11:48 AM by yanssou
    comments (4)
    kikoo31 posted the 09/14/2026 at 02:47 PM
    ce manga de woke
    Le wokisme avant gardiste
    Ranma est le porte parole du mec transgenre qui s'identifie comme une meuf
    Sans parler des autres perso qui s'identifient a des pandas cochon chat etc...

    D'ailleurs ça a été prouvé Rumiko Takahashi a financé Sweet Baby inc

    Ranma 1/2 moitié
    oreillesal posted the 09/14/2026 at 03:19 PM
    kikoo31 en attendant on peut se sentir poêle à frire, se promener en laisse et muselière mais pas montrer de tetons en 2026
    "Cachez ce sein que je ne saurais voir..."
    kikoo31 posted the 09/15/2026 at 07:33 AM
    oreillesal
    sayokou posted the 09/15/2026 at 01:13 PM
    J'aime personnellement cette oeuvre. Contant pour cette saison 03 !
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