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title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
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creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
09/16/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
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654
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Ranma 1/2 saison 3 : nouveau trailer
Actu Manga / Anime
Un troisième trailer pour la saison 3 de Ranma 1/2, toujours réalisé par Mappa, cette saison débutera le 3 octobre sur Netflix.
https://www.youtube.com/watch?v=3uLb6c-4ni0
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kibix
posted the 09/14/2026 at 11:48 AM by
yanssou
comments (
4
)
kikoo31
posted
the 09/14/2026 at 02:47 PM
ce manga de woke
Le wokisme avant gardiste
Ranma est le porte parole du mec transgenre qui s'identifie comme une meuf
Sans parler des autres perso qui s'identifient a des pandas cochon chat etc...
D'ailleurs ça a été prouvé Rumiko Takahashi a financé Sweet Baby inc
Ranma 1/2 moitié
oreillesal
posted
the 09/14/2026 at 03:19 PM
kikoo31
en attendant on peut se sentir poêle à frire, se promener en laisse et muselière mais pas montrer de tetons en 2026
"Cachez ce sein que je ne saurais voir..."
kikoo31
posted
the 09/15/2026 at 07:33 AM
oreillesal
sayokou
posted
the 09/15/2026 at 01:13 PM
J'aime personnellement cette oeuvre. Contant pour cette saison 03 !
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Le wokisme avant gardiste
Ranma est le porte parole du mec transgenre qui s'identifie comme une meuf
Sans parler des autres perso qui s'identifient a des pandas cochon chat etc...
D'ailleurs ça a été prouvé Rumiko Takahashi a financé Sweet Baby inc
Ranma 1/2 moitié
"Cachez ce sein que je ne saurais voir..."