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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 09/10/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War E-Day dévoile sa liste de succès
Gears Of War : le coin succès



L'un des jeux les plus attendus de l'année mis en avant lors de l'énorme fuite concernant les succès Steam de cette semaine était Gears of War : E-Day.

En parcourant la liste des succès de Gears Of War : E-Day, la répartition se présente globalement comme suit : on compte 21 succès liés spécifiquement à la campagne du jeu, 16 liés au mode « Horde Siege », quatre liés au mode « Versus », 13 répartis entre différents modes, et un succès de type « platine » à débloquer une fois tous les autres accomplis.

Sans oublier le classique de la licence le succès Seriously renommée pour l'occasion « Dead Serious ».




Gears Of War E-Day sera disponible le 1er octobre pour les possesseurs de l'Edition premium et le 6 Octobre pour les versions standard.

Gears Of War : E-Day sortira exclusivement sur Xbox et PC
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    posted the 09/10/2026 at 06:51 PM by negan
    comments (3)
    negan posted the 09/10/2026 at 06:56 PM
    J'ai utilisé l'IA pour faire la mise en page c'est plus beau qu'une simple traduction textuel
    walterwhite posted the 09/10/2026 at 07:01 PM
    25k pour le SERIOUSLY
    negan posted the 09/10/2026 at 07:07 PM
    walterwhite Sur la papier il est un peu simple le Seriously, mais on est pas a l'abri qu'ils fassent comme pour Gears 5 un Seriously Part 2 dans le suivi.
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