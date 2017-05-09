Gears Of War : le coin succès
L'un des jeux les plus attendus de l'année mis en avant lors de l'énorme fuite concernant les succès Steam de cette semaine était Gears of War : E-Day.
En parcourant la liste des succès de Gears Of War : E-Day, la répartition se présente globalement comme suit : on compte 21 succès liés spécifiquement à la campagne du jeu, 16 liés au mode « Horde Siege », quatre liés au mode « Versus », 13 répartis entre différents modes, et un succès de type « platine » à débloquer une fois tous les autres accomplis.
Sans oublier le classique de la licence le succès Seriously renommée pour l'occasion « Dead Serious ».
Gears Of War E-Day sera disponible le 1er octobre pour les possesseurs de l'Edition premium et le 6 Octobre pour les versions standard.
Gears Of War : E-Day sortira exclusivement sur Xbox et PC
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posted the 09/10/2026 at 06:51 PM by negan