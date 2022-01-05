description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Présent dans le Nintendo Direct, Fatal Fury: City of the Wolves arrive avec les 3 passes saisonniers sur NS2 le 22 octobre en dématériel (et janvier 2027 en physique), et vous pourrez obtenir le costume classic pour Mai Shiranui en précommandant le jeu.