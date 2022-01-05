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Fatal Fury : City of the Wolves
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name : Fatal Fury : City of the Wolves
platform : Playstation 5
editor : SNK Corporation
developer : SNK Playmore
genre : combat
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Switch
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 436
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Fatal Fury CotW arrive sur NS2, et avec le costume classic pour Mai Shiranui
Actualité
Présent dans le Nintendo Direct, Fatal Fury: City of the Wolves arrive avec les 3 passes saisonniers sur NS2 le 22 octobre en dématériel (et janvier 2027 en physique), et vous pourrez obtenir le costume classic pour Mai Shiranui en précommandant le jeu.



Le trailer :

ex-Twitter - https://x.com/FATALFURY_PR/status/2097700543980548444
    tags : snk fatal fury cotw
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    posted the 09/09/2026 at 03:50 PM by masharu
    comments (1)
    fritesmayo76 posted the 09/09/2026 at 04:11 PM
    La seule question qui compte, carte clé ou pas.
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