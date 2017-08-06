Editeur : Annapurna Interactive

Développeur : Graceful Decay

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2027

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur deVous y incarnez Sonia, une jeune femme qui s'y retrouve par hasard, entourée de collines qui respirent et d'arbres aux couleurs changeantes, dans un environnement en constante mutation. En explorant les lieux, elle découvrira peu à peu les secrets et les mystères les plus profonds d'Uncanyon, ainsi que son improbable destinée d'héroïne prophétique.