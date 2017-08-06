Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Annapurna Interactive
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/03/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5/XSX/NS2] Uncanyon / Trailer
Aventure




Editeur : Annapurna Interactive
Développeur : Graceful Decay
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2027
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur de Maquette.
Vous y incarnez Sonia, une jeune femme qui s'y retrouve par hasard, entourée de collines qui respirent et d'arbres aux couleurs changeantes, dans un environnement en constante mutation. En explorant les lieux, elle découvrira peu à peu les secrets et les mystères les plus profonds d'Uncanyon, ainsi que son improbable destinée d'héroïne prophétique.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=CbbzG4m8MzQ
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    posted the 09/03/2026 at 01:40 PM by nicolasgourry
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