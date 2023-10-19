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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/19/2026
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Wildwood / Nouvelle BA
AnimLand


Le nouveau film du studio Laika entièrement conçu en Stop Motion est à découvrir le 9 décembre au cinéma.


Synopsis Prue, une jeune fille courageuse, part à la recherche de son petit frère, enlevé et retenu dans la forêt interdite peuplée de créatures enchantées, d’alliés inattendus et d’adversaires redoutables. Ce qui débute comme une quête intime se transforme rapidement en une aventure spectaculaire aux enjeux colossaux, et c’est le destin de tout un monde caché qui dépend désormais de ses choix.
https://m.youtube.com/watch?v=dtr5JL1zkiM&pp=ygUIV2lsZHdvb2Q%3D
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    posted the 08/19/2026 at 10:42 PM by yanssou
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