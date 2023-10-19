Les Indestructibles 3 a été annoncé il y a maintenant deux ans ; aujourd’hui, on en sait un peu plus sur ce nouveau long métrage réalisé par Peter Sohn (Elementaire, Le Voyage d’Arlo) surveillé de loin par Brad Bird qui est seulement scénariste. Si le premier volet était centré sur Monsieur Indestructible, et le deuxième sur Elastigirl, le troisième mettra en avant les trois enfants de la famille Parr à savoir Violette, Flèche et Jack-Jack qui chercheront à prouver qu'ils sont capables de devenir de véritables super-héros sans leurs parents. Après un concept art dévoilé, Brad Bird a confirmé qu’il n’y aurait aucun saut dans le temps pour faire vieillir les personnages ; ce troisième épisode se passera donc juste après les événements du deuxième volet et introduira pour l’occasion la « Super Hero League », une organisation plus commerciale des activités des super-héros avec un nouvel antagoniste qui soutiendra que le statut de héros n'est pas toujours synonyme de vertu.



Les Indestructibles 3 sortira au cinéma le 16 juin 2028.

Un premier concept art pour Coco 2 ou l’on voit Miguel devenu ado, son pire ennemie Ernesto de la Cruz est de retour et l’entraînera dans le royaume des morts pour accomplir sa vengeance.



Cette suite sortira en novembre 2029.

Zootopie 3 est confirmé (quelle surprise) et les oiseaux feront leur apparition dans ce nouveau volet qui n’a pour l’instant aucune date de sortie.

Ghost Market le nouveau Pixar qui n’arrive que le 10 mars 2028 au cinéma a son premier teaser, inspiré de mythes asiatiques autour de marchés surnaturels, le projet à été imaginé comme une série avant d’être transformer en film.



Le film retrace un créateur de contenu vivant à Chicago, le quotidien de l'adolescent Kyle bascule le jour où sa mère le contraint à partir en vacances à Hawaï.



En partant en quête de nourriture en pleine nuit, Kyle s'aventure par erreur dans un marché surnaturel et réalise rapidement qu'il a franchi la frontière séparant le monde de celui des vivants et des morts.

La suite du film The Simpsons décale sa date de sortie fixée maintenant pour le 3 septembre 2027 au cinéma. Un court teaser à également été dévoilé. (en mauvaise qualité)

Walt Disney Animation Studios dévoile La Reine des Neiges 3 qui sortira fin 2027, un aperçu à été dévoilé confirmant la présence d’une nouvelle antagoniste qui possède les même pouvoirs de glace, en même temps Disney annonce le film original Clay attendu en novembre 2028.

Produite par Disney en collaboration avec Square Enix et Tetsuya Nomura, la série animée Kingdom Hearts The Series est annoncée pour une sortie sur Disney +. Tetusya Nomura à partager un message sur le compte X officiel de la série pour cette annonce surprise :



« « De quoi s'agira-t-il ? ». Je ne peux pas encore vous en dire plus, mais l’équipe de scénaristes, dont je fais partie, poursuit ses discussions étroites, avec la collaboration de l’équipe artistique si nécessaire, et plusieurs personnages ont été spécialement dessinés pour cette occasion. Je ne peux rien dévoiler pour l’instant, mais le visuel qui a été publié vous donnera un indice. Je vous invite à laisser libre cours à votre imagination en attendant les prochaines informations. »



La tenue et la keyblade du personnage de ce premier visuel rappellent étonnamment Helgi dans Kingdom Hearts Dark Road.