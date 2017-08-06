description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Arc Games
Développeur : Magic Design Studios
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : 2027
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Coréen/Portugais/Russe.
Par le développeur de Have a Nice Death
Un jeu basé sur le co-op.
À la surface, explorez une île paradisiaque et aidez ses drôles d'habitants. Dans les profondeurs, pilotez un sous-marin améliorable, fabriquez de l'équipement et affrontez des créatures mutantes.