Éditeur : Arc Games

Développeur : Magic Design Studios

Genre : Aventure

Prévu sur PC

Date de sortie : 2027

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Coréen/Portugais/Russe.

Par le développeur deUn jeu basé sur le co-op.À la surface, explorez une île paradisiaque et aidez ses drôles d'habitants. Dans les profondeurs, pilotez un sous-marin améliorable, fabriquez de l'équipement et affrontez des créatures mutantes.