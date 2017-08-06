Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Magic Design Studios
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name : Magic Design Studios
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/14/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Nautus / Trailer
Aventure




Éditeur : Arc Games
Développeur : Magic Design Studios
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : 2027
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Coréen/Portugais/Russe.

Par le développeur de Have a Nice Death
Un jeu basé sur le co-op.
À la surface, explorez une île paradisiaque et aidez ses drôles d'habitants. Dans les profondeurs, pilotez un sous-marin améliorable, fabriquez de l'équipement et affrontez des créatures mutantes.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=7SM-n0EDN6Q&t
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    gareauxloups
    posted the 08/14/2026 at 07:10 PM by nicolasgourry
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