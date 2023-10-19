La saison 3 de Ranma 1/2 débutera le 3 octobre sur Netflix.
Le film Gintama : Yoshiwara Daienjou qui compile les épisodes 139 à 147 de l’anime sortira le 27 août sur Netflix.
La saison 2 de l’anime Disney Twisted-Wonderland arrivera en décembre sur Disney +.
Nouveau trailer pour l’anime original Vertex Force qui fixe sa sortie pour le 3 octobre.
SynopsisAkira Todo, un collégien vivant dans le nord d’Okinawa, mène une existence paisible aux côtés de sa soeur aînée Haruka et de leur mère, propriétaire d’un café. Mais derrière ce quotidien ordinaire se cache un lourd secret familial.
Haruka a hérité de leur père d’un mystérieux pouvoir appelé « Engine », qu’elle doit dissimuler au reste du monde. Akira, en revanche, n’a reçu aucune capacité particulière et souffre de se sentir faible et impuissant par rapport à sa sœur.
Lorsque d’étranges phénomènes commencent à se produire aux quatre coins de la planète, de mystérieux ennemis se rapprochent dangereusement de leur famille. Akira et Haruka se retrouvent alors entraînés dans un combat dont l’issue pourrait déterminer le destin de l’univers tout entier…
Sortit le 10 avril dernier au Japon, le film Détective Conan 29 : L’Ange déchu de l’asphalte sortira à partir du 23 septembre au cinéma.
SynopsisAlors qu’ils se rendent à un festival de moto à Kanagawa, Conan Edogawa et ses amis se font dépasser par une mystérieuse moto noire filant à toute allure sur l’autoroute. La « Déesse du vent », Chihaya Hagiwara, officier de la police routière de Kanagawa, est lancée à ses trousses. Malgré une poursuite acharnée, Chihaya manque de capturer le mystérieux pilote et sa moto est sévèrement endommagée.
Arrivé au festival, le groupe assiste à la présentation d’une moto de police ultramoderne, « Angel », tandis que la mystérieuse moto noire réapparaît dans les rues de Tokyo et échappe encore une fois à la police. L’enquête révèle sa ressemblance avec « Angel », ce qui pousse les autorités à la surnommer « Lucifer » et lancer une vaste opération de recherche. À mesure que l’enquête se complexifie, Chihaya replonge dans les souvenirs de son frère disparu Kenji Hagiwara et de son camarade de classe Jinpei Matsuda, posant les bases d’une confrontation à pleine vitesse entre la Déesse du vent et l’Ange déchu…
Le film d’animation L’Héroïne au ruban s’offre une dernière bande annonce avant sa sortie le 8 août sur Netflix.
SynopsisSapphire, princesse d’un royaume disparu, a tout perdu lorsque le fléau Nergal a anéanti sa terre natale, Silverland. Au bord du désespoir, elle a trouvé refuge dans le royaume de Goldland. Malgré les blessures de son passé, la jeune fille commence peu à peu à retrouver un semblant d’espoir au contact de la bienveillance de ceux qui l’entourent. Mais alors que son quotidien semblait enfin retrouver un peu de paix, Nergal réapparaît.
Le cauchemar qui avait réduit son pays en cendres menace désormais d’engloutir une nouvelle terre. Mais Sapphire refuse de tout perdre à nouveau. Et elle refuse aussi de laisser d’autres subir le même destin. Séchant ses larmes, la jeune fille reprend son épée en main. Voici l’histoire d’une héroïne qui, après avoir noué son ruban, a décidé de défier le destin.
Un teaser qui fait office de résumé de la première saison de Gachiakuta, la saison 2 est actuellement en cours de production.
La saison 3 de Demon Slave est aussi en cours de production.
Le manga Satsuma d’Hiroshi Hirata fait son retour en France et en grand format, le premier tome de 512 pages arrive le 11 septembre au prix de 25€.
SynopsisL'histoire se déroule au milieu du 18ème siècle, les samouraïs du fief de Satsuma mène une existence rude et souvent misérable. La situation de plus pauvres d'entre eux, les gôshi samouraïs vivant à la campagne et ayant le plus souvent une activité annexe, est particulièrement difficile. Au point que las des humiliations, ils décident de tuer les samouraïs des classes supérieurs qui les ont maltraités. Sakon Shiba, un samouraï charpentier, mène l'insurrection ce qui le conduit a être condamné à mort. Mais au cours de la chasse à l'homme qui doit aboutir à son exécution, il ridiculise ses poursuivants et gagne son acquittement en défaisant Gondô au cours d'un duel. D'abord désireux de venger la mort de son père Jûzaburô, le fils de Gondô, finit par commander un cercueil à Sakon Shiba pour se venger des humiliations que lui a fait subir son père au nom de l'honneur de la famille. Dans le même temps un message arrivé de la capitale risque de faire basculer l'avenir de tout le clan Shimazu…
Glénat annonce le retour du manga Arbos Anima, sorti au Japon chez Tokuma Shoten la mangaka poursuit son œuvre en auto édition, le 6e tome arrive le 26 août au prix de 7,20€.
SynopsisXIXe siècle, au Sud-Est de l’Asie. Noah, chasseur de plantes, possède le don rare de se synchroniser avec la mémoire des végétaux. Accompagné de son garde de corps Rudyard, ex-pirate, il sillonne les continents à la recherche de plantes les plus rares... Mais à cette époque, les marchands cupides et les collectionneurs prêts à tout pour ajouter une nouvelle pièce à leur serre affluent de l’Occident et déciment la flore locale...
Le manga original français Dreamaker de Zilo avance dans le bon sens, l’autrice aurait achever le tome 3 tout en avançant sur son 4e et dernier tome.
SynopsisLes hommes ont perdu la capacité de rêver et, avec elle, une partie de leur âme s’est envolée. Pour pallier ce manque, la seule solution est d’acheter des songes auprès des DreaMakers, des élus capables d’utiliser la magie. La légende raconte même qu’ils auraient terrassé un terrible démon dans les temps anciens ! Le jeune Kiio est fasciné par leurs pouvoirs et passe chaque jour visiter la DreamHouse, le repère du mage de la ville. Plein d’énergie et toujours prêt à faire les quatre cents coups, le chenapan nourrit un secret espoir : obtenir un rêve pour échapper ne serait-ce qu’un instant à la dure réalité…
Aujourd’hui, c’est le grand jour, il a enfin réuni l’argent nécessaire ! Alors qu’il entre dans la boutique, il aperçoit un étrange garçon endormi sous un arbre… C’est le début d’une aventure fabuleuse qui le mènera loin de chez lui, à la découverte des nombreux mystères qui entourent les DreaMakers !
Le film d’animation Memories revient en édition collector pour ces 30 ans, réalisé par Katsuhiro Ôtomo, Koji Morimoto et Tensai Okamura, cette édition qui inclue blu ray, Steelbook, storyboard, deux CD audio et livret sortira le 16 septembre prochain au prix de 69,99€.
SynopsisMAGNETIC ROSE :
Heintz et Miguel font partie de l’équipage du Corona, un vaisseau d’éboueurs de l’espace profond. Leur travail: dégager le cosmos des épaves et débris de satellites pouvant constituer un danger. Alors qu’ils viennent de détruire un vieux satellite, ils reçoivent un mystérieux SOS. Problème: celui-ci provient d’une zone connue pour sa forte activité magnétique. Bien que réticents, les membres de l’équipage se dirigent vers la source du signal. Ils n’ont pas idée de ce qui les attend.
Un segment légendaire, imaginé par Katsuhiro Otomo et scénarisé par l’inoubliable Satoshi Kon, accompagné des musiques de Puccini, revisitées par l’immense Yoko Kanno.
STINK BOMB :
Nobuo Tanaka est jeune chercheur dans un laboratoire ultra-secret. Grippé mais déterminé à assurer sa journée de travail, Tanaka avale ce qu’il pense être un comprimé expérimental contre la grippe. Mort de fatigue, il finit tout de même par s’endormir en douce dans un coin du labo. A son réveil, il se rend vite compte que la situation sent mauvais…
CANNON FODDER :
Écrit et réalisé par Katsuhiro Otomo, cet épisode illustre la journée d’un jeune enfant, citoyen d’une ville forteresse en guerre perpétuelle contre une fantomatique ville adverse.
Chaque citoyen est contraint de contribuer à l’effort de guerre, afin d’assurer l’avenir de sa ville. Jeunes ou vieux, hommes ou femmes, tous doivent assurer la fabrication de munitions, l’entretien des canons et leur charge...
Adapté du jeu vidéo, l’anime Free Fire : Daybreak se dévoile en teaser pour une diffusion au printemps prochain.
SynopsisDans la ville futuriste de New Dawn, dirigée par la puissante Horizon Corporation, Kelly, une adolescente de 16 ans, se retrouve mêlée au projet expérimental « Project Bloom » et éveille le « Limit Break », une capacité extraordinaire capable de libérer tout ce qui a été scellé.
Alors que des fragments de son passé commencent à refaire surface, Kelly s’allie à de nouveaux compagnons pour révéler le complot qui entoure Horizon Corporation et affronter les forces qui menacent l’avenir de New Dawn.