La saison 3 de Ranma 1/2 débutera le 3 octobre sur Netflix.

Le film Gintama : Yoshiwara Daienjou qui compile les épisodes 139 à 147 de l’anime sortira le 27 août sur Netflix.

La saison 2 de l’anime Disney Twisted-Wonderland arrivera en décembre sur Disney +.

Nouveau trailer pour l’anime original Vertex Force qui fixe sa sortie pour le 3 octobre.

Sortit le 10 avril dernier au Japon, le film Détective Conan 29 : L’Ange déchu de l’asphalte sortira à partir du 23 septembre au cinéma.

Le film d’animation L’Héroïne au ruban s’offre une dernière bande annonce avant sa sortie le 8 août sur Netflix.

Un teaser qui fait office de résumé de la première saison de Gachiakuta, la saison 2 est actuellement en cours de production.

La saison 3 de Demon Slave est aussi en cours de production.

Le manga Satsuma d’Hiroshi Hirata fait son retour en France et en grand format, le premier tome de 512 pages arrive le 11 septembre au prix de 25€.

Glénat annonce le retour du manga Arbos Anima, sorti au Japon chez Tokuma Shoten la mangaka poursuit son œuvre en auto édition, le 6e tome arrive le 26 août au prix de 7,20€.

Le manga original français Dreamaker de Zilo avance dans le bon sens, l’autrice aurait achever le tome 3 tout en avançant sur son 4e et dernier tome.

Le film d’animation Memories revient en édition collector pour ces 30 ans, réalisé par Katsuhiro Ôtomo, Koji Morimoto et Tensai Okamura, cette édition qui inclue blu ray, Steelbook, storyboard, deux CD audio et livret sortira le 16 septembre prochain au prix de 69,99€.

Adapté du jeu vidéo, l’anime Free Fire : Daybreak se dévoile en teaser pour une diffusion au printemps prochain.