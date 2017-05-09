C'est le grand jour, le jour de révélation des composantes multijoueur et horde de Gears Of War E-Day. Pour l'occasion, le groupe va vous expliquer en profondeur ce qu'est le mode Siège, Maps, mode de difficulté, classe, mission secondaire, mode de progression et tout le reste sera détaillé ici même.
Bonne lecture.
Le mode Horde Siege : une évolution du mode PvE emblématique de Gears
« Horde Siege » est notre nouvelle version à 12 joueurs du mode de survie emblématique de Gears, basé sur des vagues d’ennemis. Pour la toute première fois, plusieurs escouades combattent ensemble sur de toutes nouvelles cartes situées dans la ville de Kalona.
Chaque escouade se déploie avec sa propre mission, rejoint une bataille en cours, croise le chemin d’autres escouades et relève des défis imprévus avant d’affronter un combat final intense et de procéder à l’extraction.
La combinaison de trois escouades de la CGU, de cartes Horde plus vastes et d’un mélange de types de missions crée une expérience PvE plus dynamique où les menaces, les objectifs et les opportunités changent constamment. L’objectif principal de « Horde Siege » reste fondamentalement celui de Gears : survivre face aux Locustes, soutenir votre escouade et utiliser toute la puissance de feu dont vous disposez pour l’emporter.
Les maps du mode Horde Siège : un champ de bataille plus vaste, conçu pour les escouades
Dans « Horde Siege », la carte elle-même fait partie intégrante de la bataille, apportant profondeur et variété mission après mission. Construites au cœur des quartiers tentaculaires de Kalona, chaque carte comprend plusieurs pâtés de maisons, avec davantage de détails, d’espace et d’opportunités de combat que n’importe quelle autre carte de la Horde que nous ayons jamais créée.
Ces cartes plus vastes offrent davantage de liberté de mouvement et de flexibilité dans la manière dont vous et votre escouade décidez d’aborder votre mission. Les escouades se déplacent sur le champ de bataille, s’adaptent à des objectifs changeants, collectent de l’énergie et prennent des décisions tactiques en équipe pour déterminer où investir leurs ressources et comment aborder chaque combat. Cela signifie que chaque partie, même lorsqu’elle se déroule sur la même carte, peut se dérouler différemment en fonction de la mission, de la difficulté, des modificateurs et de la manière dont les autres escouades façonnent la bataille autour de vous.
Ce dernier point est important : « Horde Siege » ne se résume pas à survivre à un simple affrontement. Il s’agit de se battre sur un champ de bataille en constante évolution où les conséquences de la dernière résistance d’une escouade peuvent devenir une opportunité pour une autre. Vous pourrez tomber sur de l’équipement ou des fortifications abandonnés par d’autres escouades qui se sont retirées, puis utiliser ces vestiges pour renverser le cours de votre propre combat.
La bêta multijoueur de Gears of War : E-Day proposera la carte « Quartier doré » du mode Horde Siege, qui se déroule au lendemain de la bataille pour le quartier historique de Kalona et met en scène des monuments emblématiques ainsi qu’une architecture inspirée des lieux cultes de la série Gears of War. À la sortie du jeu, nous proposerons au total trois cartes Horde Siege, mettant en avant d’autres quartiers de la ville, et d’autres suivront après le lancement.
Choisissez votre classe
Avant chaque mission, vous devrez choisir votre classe préférée. Horde Siege propose des classes distinctes, chacune définie par son équipement de départ unique, ses bonus de combat, sa progression de déblocage et son équipement tactique – un puissant équipement de combat doté d’un temps de recharge limité. Les classes peuvent être associées à n’importe quel skin de votre choix, ce qui vous permet de combiner votre personnage préféré et votre style de jeu. Pendant la bêta et au moment du lancement, quatre classes seront disponibles, et d’autres viendront s’ajouter lors de nos mises à jour saisonnières :
Assault : Axée sur les armes de moyenne portée et la polyvalence dans de nombreuses situations, la classe Assault peut déployer un « Sonic Disruptor » pour étourdir des vagues d’ennemis, ce qui s’avère particulièrement utile lors de la défense d’un objectif. Cette classe bénéficie également d’un bonus de dégâts lorsqu’elle est à couvert.
Briseur : Conçue pour percer en force la ligne de front, l’équipement du Briseur est axé sur les dégâts à courte portée. Associé à un injecteur d’adrénaline qui régénère la santé et réduit les dégâts subis, il lui permet de se précipiter dans des zones à haut risque pour réaliser des actions décisives. La classe Briseur bénéficie également d’une résistance améliorée aux effets de statut et aux dégâts de mêlée.
Tireur d’élite : Capable de tirer parti des lignes de vue plus longues de Horde Siege, cette classe est axée sur les dégâts de précision et utilise un drone pulsé pour marquer les unités Locust pour vous et votre escouade. La classe Tireur d’élite bénéficie également de dégâts améliorés sur les coups critiques.
Médecin : Spécialiste de la réanimation à moyenne portée, la classe Médecin est polyvalente et capable de tenir son rang au combat, tout en déployant un vaporisateur stimulant pour soigner et réanimer n’importe quel Gear à portée, y compris les soldats à terre d’autres escouades. Cette classe bénéficie également d’une régénération de santé plus rapide.
Bien que nos classes soient conçues pour se compléter les unes les autres, il n’y a pas de « bonne » façon de constituer une escouade. Si vous souhaitez vous lancer dans une mission avec quatre Breachers… c’est à vous de voir ! Mélangez, combinez et expérimentez d’une mission à l’autre pour trouver la configuration de classes et la composition d’escouade qui correspondent à votre style de jeu.
Missions de siège et types d'objectifs
Une fois votre classe sélectionnée, il est temps de choisir votre type de mission. Les missions « Siège » de Horde sont organisées en trois listes de jeu principales proposant des parties de durées et d’objectifs variés :
Blitz : des missions courtes et intenses comportant 1 à 2 objectifs, idéales lorsque vous n’avez le temps que pour une partie rapide, d’une durée généralement comprise entre 15 et 20 minutes.
Siège : des missions de durée standard pouvant comporter plusieurs objectifs et offrant davantage d’occasions de parcourir la carte. Ces missions durent entre 20 et 40 minutes
Horde : pour ceux qui recherchent un défi plus intense, ces missions demanderont à votre escouade de se retrancher à un endroit précis et de mettre en place des défenses contre 10 vagues exténuantes avec un soutien limité. Ces missions peuvent durer jusqu’à 50 à 60 minutes
Les R.I.G. et les objectifs de mission
Quels que soient la liste de lecture et le niveau de difficulté que vous choisissez, la plupart des missions s’articulent autour des R.I.G. (abréviation de « Resonation Imaging Geographer ») ; il s’agit d’équipements de balayage du COG initialement utilisés par les sociétés minières pour localiser des gisements souterrains d’Imulsion, désormais réutilisés pour cartographier à courte portée les tunnels des Locusts sous les rues de Kalona. Ces appareils sont essentiels à la défense de la ville et aux objectifs de mission qui vous sont assignés :
Sécuriser : les forces des Locustes occupent une zone cruciale pour la défense de Kalona par le COG ; pénétrez dans les positions ennemies et chassez-les.
Calibrer : un R.I.G. doit être calibré avant de pouvoir être utilisé ; défendez une série de zones situées à proximité du R.I.G. afin qu’il puisse cartographier avec précision le territoire des Locustes.
Réparer : les Locusts ont attaqué un R.I.G., dispersant ses composants clés ; récupérez et réinstallez toutes les pièces pour remettre le R.I.G. en service.
Défendre : un R.I.G. actif attire l’attention des Locusts à proximité ; défendez le R.I.G. jusqu’à ce qu’il ait terminé sa séquence de cartographie.
Horde : Préparez-vous à vous retrancher et à défendre vos positions ; survivez à 10 vagues de Locust de plus en plus difficiles qui tentent de détruire un seul R.I.G.
Les missions combinent ces types d’objectifs avec des niveaux de difficulté, des modificateurs et des événements en cours de partie pour vous garantir, à vous et à votre escouade, une expérience de jeu unique et palpitante à chaque fois. Cinq types d’objectifs seront disponibles dès le lancement, et d’autres seront ajoutés par la suite.
Energie
Au fur et à mesure que vous accomplissez des objectifs et que vous éliminez des ennemis dans « Horde Siege », votre escouade et vous accumulez un stock d’énergie commun.
Cette énergie peut être utilisée dans les caches de ravitaillement, disséminées sur la carte, pour acheter de l’équipement, améliorer les avantages d’escouade ou acquérir une nouvelle arme à la volée. Si l’accumulation d’énergie est partagée entre tous les membres de l’escouade, son utilisation reste individuelle. Gagner de l’énergie est facile, mais c’est en décidant comment chaque joueur va l’investir que la stratégie d’escouade devient passionnante.
Lorsque vous ouvrez une cache de ravitaillement, vous verrez s’afficher vos options personnelles en fonction de votre classe et de votre progression. L’équipement et les grenades occupent désormais le même emplacement dans l’inventaire. Vous pouvez emporter avec vous de l’équipement défensif, comme une sentinelle ou un leurre, ou choisir de passer à l’offensive avec divers types de grenades, telles que les grenades à fragmentation et les grenades incendiaires. Les options d’achat disponibles s’élargissent au fur et à mesure que votre classe progresse et reflètent les mods ou améliorations dans lesquels vous avez investi.
En plus de la cache de ravitaillement, l’énergie peut également être utilisée à des positions défensives spécifiques pour acheter et améliorer des tourelles. De plus, comme les tourelles peuvent désormais être détachées, c’est un excellent moyen de mettre la main sur une arme lourde qui pourrait s’avérer cruciale.
L'énergie permet à votre escouade de choisir l'orientation du combat : allez-vous établir une position défensive, adapter votre équipement en vue du prochain objectif, ou récupérer ce qu'une autre escouade a laissé derrière elle pour survivre à la vague suivante ? Plus vous gagnez d'énergie, plus vous disposez d'options, et toute l'énergie que vous gagnez contribue à votre score de mission. Il vaut donc souvent la peine de s'attaquer à quelques objectifs secondaires et événements, à condition que cela ne vous coûte pas la vie !
Mods, pièces d'armes et progression
Chaque mission accomplie vous rapportera de l’XP de classe, ce qui fera progresser le niveau de votre classe. À son lancement, chaque classe comportera 30 niveaux de progression. À chaque niveau franchi, vous débloquerez de nouvelles armes et de nouveaux équipements, des mods d’armure, des mods d’équipement tactique et des mods d’arme uniques. À certaines étapes clés, votre classe bénéficiera également d’augmentations de ses points de vie de base et de ses dégâts.
Les mods d’armure améliorent votre soldat en ajustant des paramètres tels que la santé, les réserves de munitions ou la vitesse de changement d’arme, ou en ajoutant des avantages uniques comme l’obtention de munitions « Perfect Active » lors des exécutions.
Les mods d’équipement tactique améliorent l’équipement propre à votre classe, en réduisant les temps de recharge, en augmentant la portée et en ajoutant des effets supplémentaires.
Grâce aux mods d’armes, pour la première fois dans un jeu Gears de la série principale, vous pouvez modifier nos armes emblématiques pour les adapter à votre style de jeu. Certains mods sont subtils, orientant légèrement l’arme vers une approche tactique, tandis que d’autres peuvent en modifier les fonctionnalités. Si vous voulez vous lâcher, vous pouvez même fixer une baïonnette à votre Gnasher !
Une fois débloqué dans la progression de niveau de votre classe, chaque mod d’arme doit être acheté avec des pièces d’arme avant de pouvoir être équipé. Bien que vous gagniez quelques pièces d’arme simplement en progressant dans le niveau de votre classe, le meilleur moyen d’en obtenir et de débloquer de nouveaux mods consiste à en gagner et à les extraire lors des missions « Siège de la Horde ». Cependant, pour conserver les pièces d’arme que vous avez collectées au cours d’une mission, votre escouade doit réussir à s’extraire et mener la mission à bien.
Dans « Horde Siege », la personnalisation des armes est commune à toutes les classes. En d’autres termes, si vous personnalisez un « Prototype Lancer » pour votre classe d’assaut, ces mêmes mods et éléments esthétiques seront utilisés si vous équipez le « Prototype Lancer » sur une autre classe.
La combinaison des mods d’armure, des mods d’équipement tactique et des mods d’arme offre une multitude de possibilités pour personnaliser votre style de jeu. Trouver les synergies entre eux afin de maximiser votre impact au cœur de la bataille est la clé de votre réussite aux niveaux de difficulté supérieurs.
Modificateurs et événements en cours de partie
Chaque partie peut être enrichie par un mélange de conditions de jeu telles que les modificateurs de mission, les poisons, les événements d’invasion, et bien plus encore. Ces variables se combinent pour créer des défis inattendus, ce qui oblige votre escouade à rester vigilante et garantit qu’aucune mission ne se déroule jamais exactement de la même manière.
Modificateurs de mission : en fonction du niveau de difficulté que vous avez sélectionné, votre mission peut comporter des modificateurs qui apportent une touche supplémentaire au combat. Les modificateurs de mission enrichissent votre expérience de combat avec des éléments tels que l’obligation de réaliser uniquement des rechargements actifs parfaits, la régénération de santé uniquement lorsque vous êtes à couvert, ou même des ennemis qui explosent à leur mort !
Les poisons : les poisons sont de retour ! Chaque fois que vous venez à bout d’une vague de boss dans le cadre de vos objectifs principaux, les Locustes deviennent plus puissants, leur santé et les dégâts qu’ils infligent augmentant. Les poisons sont spécifiques à l’escouade ; seuls les ennemis que vous affrontez sont donc affectés. Cela signifie que la décision de s’attaquer à un objectif secondaire supplémentaire pour investir davantage dans l’énergie et les avantages d’escouade devient un choix stratégique important.
Événements d’invasion : lorsqu’un événement d’invasion commence, toutes les escouades présentes sur la carte sont averties de l’arrivée imminente d’importantes unités Locust. Il s’agit de boss emblématiques de Gears, comme un Corpser jaillissant du sol ou un Brumak qui se fraye un chemin sur le champ de bataille en écrasant tout sur son passage. Tant qu’un événement d’invasion est actif, toutes les escouades subissent un modificateur temporaire. Ces modificateurs ont des répercussions majeures sur l’ensemble de la partie, bloquant les extractions ou rendant les caches de ravitaillement inaccessibles. Ces ennemis sont également accompagnés de leurs propres unités de soutien, ce qui représente un défi de taille qu’il vaut mieux relever lorsque les trois escouades collaborent pour les neutraliser et sécuriser la zone. Bien sûr, toute escouade qui se joint au combat reçoit une partie des récompenses.
Memento Mori : Vie, mort et vies d’escouade
Dans Horde Siege, la mort n’est pas toujours synonyme de fin. Si vous êtes tué au combat, vous perdrez vos plaques CGU. Ceux-ci pourront ensuite être récupérés par vos coéquipiers et déposés dans n’importe quelle cache de ravitaillement pour vous ressusciter. Les joueurs d’autres escouades peuvent même ramasser vos plaques CGU pour vous ressusciter instantanément dans les moments critiques !
Cependant, si toute votre escouade est éliminée, vous perdrez une vie d’escouade. Si votre escouade épuise toutes ses vies d’escouade, vous échouerez la mission (avec une partie de l’XP) et serez renvoyé dans le lobby de Horde Siege pour réessayer.
Lorsque vous rencontrez un objectif particulièrement difficile, il est toujours judicieux de vous regrouper et de discuter stratégie. La solution peut résider dans un changement de tactique, voire dans le renforcement de la puissance de votre escouade grâce aux objectifs secondaires ou aux ravitaillements CGU.
Difficulté du siège
Lorsque vous sélectionnez une liste de missions, vous devrez également choisir votre niveau de difficulté. Les niveaux de difficulté des sièges de la Horde fonctionnent un peu différemment de ceux de la campagne, car ils s’adaptent à votre niveau de classe ; plus votre niveau de classe est élevé, plus vous pourrez vous attaquer à des niveaux de difficulté élevés. En vous attaquant à des missions plus difficiles, vous gagnerez des récompenses plus importantes. Le siège de la Horde vous proposera toujours une difficulté en fonction de votre niveau de classe, mais le choix final vous appartient, à vous et à votre escouade :
Infanterie : Destinée aux joueurs expérimentés prêts à relever un défi. Recommandée pour les niveaux de classe 10 à 20.
Commandant : réservé aux combattants d’élite ayant mené à bien de nombreuses missions. Recommandé pour les niveaux de classe 20 à 30.
Père de tous : missions offrant de maigres chances de survie, quel que soit votre palmarès au combat. Recommandé uniquement pour les classes ayant atteint le niveau maximum.
Le lancement et au-delà
Après le lancement, Horde Siege sera mis à jour avec de nouvelles classes, cartes, missions, modificateurs et du contenu saisonnier, comme des événements à durée limitée, dans le cadre de notre programme plus large de soutien post-lancement « E-Day ». Nous vous en dirons plus sur l'ensemble de la feuille de route saisonnière à l'approche du lancement, mais il va sans dire que ce n'est qu'un début.
Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC
Mais je dois sortir le chien et faire 2,3 trucs, dans ça sera corrigé d'ici 1 à 2 heures .
Demain on abordera le mode multijoueur classique et pensé a prendre un marque page car c'est un pavé quasi similaire a celui la
Merci en tout cas