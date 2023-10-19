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Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto aura droit à un nouveau film d'animation, le réalisateur Rintaro (Galaxy Express 999 movies, Alexander Senki, Captain Herlock The Endless Odyssey) sera en charge du scénario.
Synopsis Après avoir été témoin de l’assassinat de sa mère par le Comte Mecha, Tetsuro Hoshino, un jeune terrien, rencontre Maetel, une mystérieuse femme qui lui offre un billet pour le Galaxy Express 999.
Ce train de l’espace a pour terminus la Métal, une planète où l’on robotise les humains afin d’atteindre l’immortalité.
Durant ce long trajet, ils visitent de nombreuses planètes et leurs rencontres leur font prendre conscience que l’immortalité n’est pas une solution.
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posted the 07/25/2026 at 04:10 PM by yanssou