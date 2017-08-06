Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Soma
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name : Soma
platform : PC
editor : N.C
developer : Frictional Games
genre : survival horror
other versions : PlayStation 4
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/23/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] SOMA-NS2 Edition / Dispo (Man/Gratuit)
Horreur




Editeur : Frictional Games
Developpeur : Abylight Studios
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/NS2
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Chinois.

La radio est hors service, les vivres commencent à manquer et les machines se prennent pour des humains. Le site sous-marin PATHOS-II est coupé de tout et il va nous falloir prendre de difficiles décisions. Que faire ? Qu’est-ce qui a du sens ? Pourquoi continuer de se battre ?
Plongez dans l’univers de SOMA et affrontez les horreurs ensevelies au plus profond de l’océan. Fouillez des terminaux verrouillés et des documents secrets pour découvrir la vérité derrière le chaos. Trouvez les derniers survivants et participez à des événements qui changeront définitivement le destin de la station. Mais attention… Le danger est partout : humains corrompus, créatures monstrueuses, robots fous et même une IA impénétrable et omniprésente.
Vous devrez vous occuper de chacun d’eux. Et souvenez-vous que vous n’avez que deux solutions : repousser vos ennemis ou prendre vos jambes à votre cou.

Mise à niveau / Gratuit
Disponible
-Résolution et Framerate améliorées
-Temps de chargement réduit
-Textures de meilleure qualité
-Distance d'affichage étendue

Le jeu est à 21,74 € au lieu de 28,99 € jusqu'au 5.08.2026



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 83% Gamekult 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=XA-8PgH0vVI
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    posted the 07/23/2026 at 07:40 PM by nicolasgourry
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