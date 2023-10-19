Alors que la dernière partie de l’anime sort ce 25 juillet, le manga Bleach fera son retour chez Glénat en édition deluxe, basé sur l’édition japonaise, 26 tomes triples seront proposées en grand format incluant des nouvelles couvertures et pages couleurs. Le premier volume qui fera plus de 500 pages sortira le 9 septembre au prix de 19,90€.

Clap de fin pour le manga Blue Box qui se fini donc avec son chapitre 250 pour un total de 28 tomes, la saison 2 de l’anime est toujours prévu en octobre.

Mélangeant tranche de vie, romance et surnaturel, le one shot Shiawase no Machi de Hisae Iwaoka (La Forêt Magique de Hoshigahara, La Cité Saturne) arrive le 4 novembre au prix de 9,90€.

Le manga Tsugumi Project d’ippatu va être adapté en anime, plus d’info prochainement.

Une vidéo spécial pour les 10 ans de l’anime Mob Psycho 100 à été dévoilé avec une illustration réalisé par le character designer Yoshimichi Kameda.