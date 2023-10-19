Alors que la dernière partie de l’anime sort ce 25 juillet, le manga Bleach fera son retour chez Glénat en édition deluxe, basé sur l’édition japonaise, 26 tomes triples seront proposées en grand format incluant des nouvelles couvertures et pages couleurs. Le premier volume qui fera plus de 500 pages sortira le 9 septembre au prix de 19,90€.
Clap de fin pour le manga Blue Box qui se fini donc avec son chapitre 250 pour un total de 28 tomes, la saison 2 de l’anime est toujours prévu en octobre.
Mélangeant tranche de vie, romance et surnaturel, le one shot Shiawase no Machi de Hisae Iwaoka (La Forêt Magique de Hoshigahara, La Cité Saturne) arrive le 4 novembre au prix de 9,90€.
SynopsisIrrésistiblement attirés l'un vers l'autre, Mikumo et Yano sont incapables de se déclarer leurs sentiments !
Les drôles d'esprits qui hantent leur boutique respective en ont plus qu'assez d'attendre et décident de s'associer pour les aider à s'avouer leur amour...
Le manga Tsugumi Project d’ippatu va être adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisUne mission secrète est envoyée à proximité du Japon, pays irradié et abandonné depuis plus de 200 ans, afin d'y récupérer une arme connue sous le nom de code Tsugumi.
Après le crash de son avion, alors qu'il participait de force à cette mission secrète, Léon se réveille seul dans ce qui semble être la baie de Tokyo et va devoir apprendre à survivre en ces lieux inhospitaliers.
Une vidéo spécial pour les 10 ans de l’anime Mob Psycho 100 à été dévoilé avec une illustration réalisé par le character designer Yoshimichi Kameda.