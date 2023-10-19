La saison 3 de Shangri la Frontier se présente dans un premier trailer et sera diffusée en janvier 2027 au Japon.

Un premier teaser pour le film d’animation Sword Art Online Integral Domain qui sortira en 2028, A-1 Pictures et Psyde Kick Studio sont au commande pour produire l’animation, son intrigue original écrite par Reki Kawahara se déroulera après l’arc Alicization.

Le manga Enfer & Paradis fait son retour en édition Perfect chez Panini, compilant 22 tomes d'origine en 11 volumes doubles, le premier est à découvrir le 7 octobre au prix de 16,99€.

Le film live action Naruto est toujours en vie chez Lionsgate qui commence à chercher son casting, précisant qu’il sera international et découpé en deux parties, l’un pour les rôles principaux l’autre pour les personnages secondaire. Le live action sera réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) pour une sortie visée en 2028 au cinéma.